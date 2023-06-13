Происшествия 13 июня 2023, 09:32 Нашли тело девятой жертвы разрушений на Каховской ГЭС Спасатели нашли тело женщины, которая стала девятой жертвой повреждения Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Спасатели в Херсонской области нашли погибшую женщину. Она стала девятой жертвой чрезвычайного происшествия, связанного с повреждением Каховской ГЭС и подтоплением населенных пунктов, сообщил ТАСС.

«В ходе спасательных работ обнаружено тело женщины 1950 года рождения. Она стала девятой жертвой происшествия», — сказали в экстренных службах.

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Восьмой погибшей 9 июня назвали женщину 1939 года рождения, которую нашли во время поисково-спасательной операции. Две жертвы ЧП на Каховской ГЭС, по словам собеседника агентства, умерли не от подтопления, а в результате обстрела украинских войск места эвакуации в Голой Пристани.

Семьям погибших выплатят из бюджета Херсонской области по миллиону рублей, пострадавшие получат до 400 тысяч рублей. Из попавших в зону подтопления районов эвакуировали более семи тысяч человек.