Происшествия 07 июля 2023, 15:56 Нашли еще одного пропавшего участника сплава в Бурятии МЧС России: в Бурятии нашли еще одного пропавшего участника сплава на катамаранах РИА «Новости»

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Спасатели нашли живым еще одного участника сплава по реке Снежной в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Еще один участник туристической группы обнаружен при обследовании реки Снежной при помощи авиаразведки», — подчеркнули в ведомстве.

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К месту направили аэролодку со спасателями МЧС России. Поиски еще одного туриста продолжаются, уточнили в министерстве.

Четыре катамарана с восемью туристами перевернулись вечером в четверг, 6 июля, во время сплаве по реке Снежной рядом с поселком Выдрино Кабанского района. На их поиски направили вертолет Ми-8.

Ранним утром 7 июля спасатели обнаружили живыми двоих пропавших. Их доставили на вертолете в населенный пункт Новоснежная Иркутской области. Поиск с воздуха проводили в условиях густой облачности, операцию осложняли сильный туман и дождь.

Известно, что двух людей нашли добровольцы. Другие два туриста самостоятельно причалили к берегу на катамаране.