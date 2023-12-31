Эксклюзив 31 декабря 2023, 16:46 «Наши мысли и сердца — с Белгородом». Фетисов назвал непростительным удар ВСУ Депутат ГД Фетисов: сердца всех россиян остаются с Белгородом РИА «Новости»

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Весь мир слышал о циничной атаке ВСУ на мирных жителей Белгорода, и сердца всех россиян сейчас находятся вместе с пострадавшими и родными жертв. Об этом «360» заявил хоккеист, заслуженный тренер России, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

«Слышал весь мир. Наши мысли и сердца — с Белгородом и Белгородской областью, с теми, кто пострадал, с семьями [погибших]. Погибшие дети — это непростительная история. Надо все делать, чтобы такие вещи не повторялись на нашей территории», — подчеркнул парламентарий.

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Фетисов добавил, что необходимо каким-то образом — «своим отношением, своей помощью» — скрасить Белгороду это ужасное время, насколько возможно.

Жертвами удара по Белгороду, который ВСУ совершили 30 декабря, стали 24 человека. Еще свыше 100 жителей пострадали. Среди погибших и раненых есть дети. Вооруженные силы России нанесли «удар возмездия» по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове.