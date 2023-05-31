Происшествия 31 мая 2023, 18:15 Nashgorod: спасатели продолжили поиски тела девушки, которая упала с моста в Тюмени

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В Тюмени продолжаются поиски тела девушки, которая два дня назад упала с моста в реку Тура. Об этом написал сайт nashgorod.ru со ссылкой на слова начальника управления поисково-спасательных работ ТОСЭР Евгения Булкина.

Случай произошел накануне на мосту Челюскинцев. По словам очевидцев, после ссоры с молодым человеком девушка упала с моста, а ее возлюбленный упал следом.

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Спасатели достали со дна тело юноши, а поиски тела девушки продолжаются до сих пор. Как рассказали в ТОСЭР, поисковые работы осложняет нулевая видимость в воде.