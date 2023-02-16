Происшествия 16 февраля 2023, 14:07 Nashgorod: экскаваторщика, провалившегося под лед, ищут в Тюменской области

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В Тобольском районе Тюменской области спасатели продолжают поиски 39-летнего экскаваторщика, который провалился под лед вместе с машиной в реке Иртыш. Об этом написал сайт nashgorod.ru.

ЧП произошло в районе деревни Медведчиково 11 февраля, рассказали в поисково-спасательной службе ГКУ ТО «ТОСЭР».

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Водолазы обследуют участок акватории реки площадью более двух тысяч квадратных метров.

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