16 февраля 2023, 14:07
Nashgorod: экскаваторщика, провалившегося под лед, ищут в Тюменской области
В Тобольском районе Тюменской области спасатели продолжают поиски 39-летнего экскаваторщика, который провалился под лед вместе с машиной в реке Иртыш. Об этом написал сайт nashgorod.ru.
ЧП произошло в районе деревни Медведчиково 11 февраля, рассказали в поисково-спасательной службе ГКУ ТО «ТОСЭР».
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Водолазы обследуют участок акватории реки площадью более двух тысяч квадратных метров.
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Тюмень
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