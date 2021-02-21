Нашедшая избитую в сахалинском интернате девочку женщина рассказала об угрозах

Женщине по имени Татьяна, которая нашла избитую в интернате в Смирныховском районе на севере Сахалина девочку, пригрозили наказанием. Она рассказала «360», что ее обвинили во лжи.

«Мне теперь сотрудники местной полиции угрожают штрафом за то, что я дала ложную информацию из-за того, что дети „просто подрались“», — рассказала Татьяна.

Она добавила, что ей показали видео, на котором одна воспитанница интерната держит другую за волосы и бьет коленом по лицу. По ее словам, в правоохранительных органах избиение ребенка назвали «рядовой дракой», тогда как девочка была в тяжелом состоянии, держалась за бока, а на видео она вообще потеряла сознание.

Ранее собеседница «360» обнаружила избитую 15-летнюю девочку с окровавленным лицом около ворот интерната «Радуга» в Смирныховском районе. Она была без обуви. Женщина забила тревогу, вызвала скорую и связалась с телевизионщиками. Врачи диагностировали сотрясение мозга у пострадавшей. Девочка рассказала, что ее избили воспитанницы интерната. Местная прокуратура начала проверку.