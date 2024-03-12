Происшествия 12 марта 2024, 14:33 Населенные пункты Ивановской области не пострадали при крушении Ил-76 Власти Ивановской области: после крушения Ил-76 населенные пункты не пострадали

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Во время крушения самолета Ил-76 в Ивановской области населенные пункты региона не пострадали. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

«Населенные пункты не пострадали, на месте происшествия пожар ликвидировали», — сказал губернатор региона Вячеслав Воскресенский.

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Также он выразил соболезнования семьям погибших летчиков экипажа и поручил оказать всю необходимую помощь.

О крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области стало известно днем 12 марта. Пользователи социальных сетей опубликовали видео, на которых борт приземлялся с горящим крылом. На одном из кадров можно было заметить, как у судна, предположительно, отвалился двигатель.

Позднее в Минобороны уточнили, что при крушении Ил-76 в салоне находились семь пассажиров и восемь членов экипажа. Предварительной причиной ЧП стал пожар в одном из двигателей.