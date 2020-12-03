Насекомых-вредителей обнаружили во фруктах из Турции

Уточняется, что в хранилище находились свежие гранаты. Их общий вес составлял около 18,7 тонны. В ходе проверки в плодах нашли средиземноморскую муху. Представители надзорного органа уведомили об этом собственника, пишет сайт «Дни.ру».

В результате было принято решение уничтожить фрукты. Процедуру провели в соответствии с санитарными нормами под контролем управления Россельхознадзора.