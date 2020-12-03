03 декабря 2020, 11:38
Насекомых-вредителей обнаружили во фруктах из Турции
Работники склада временного хранения ООО «Терминал Восток-Запад» обнаружили насекомых-вредителей во фруктах из Турции, информирует агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по столице, Московской и Тульской областям.
Уточняется, что в хранилище находились свежие гранаты. Их общий вес составлял около 18,7 тонны. В ходе проверки в плодах нашли средиземноморскую муху. Представители надзорного органа уведомили об этом собственника, пишет сайт «Дни.ру».
В результате было принято решение уничтожить фрукты. Процедуру провели в соответствии с санитарными нормами под контролем управления Россельхознадзора.