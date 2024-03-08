Важное 08 марта 2024, 13:57 «Насчитано пять прилетов». ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области Старовойт: поселок Теткино в Курской области попал под обстрел ВСУ РИА «Новости»

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Поселок Теткино Глушковского района попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Никто из жителей не пострадал. Насчитано пять прилетов в районе железнодорожной станции», — написал глава региона.

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Губернатор не привел других деталей случившегося.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке украинских боевиков на простаивающий Скадовский морской порт. Из-за обстрела пострадало пустующее административное здание.

В Белгородской области 8 марта российская система ПВО сбила еще два беспилотных летательных аппарата. На место случившегося прибыли специальные службы, они уточнят последствия на земле.