Нарушившего дистанционное обучение стримера объявили в розыск

По данным сотрудников следственного комитета, против мужчины возбудили уголовное дело по факту совершения противоправных действий при проведении дистанционного обучения несовершеннолетних. Занятия сорвались 27 марта и 6 апреля. Предполагается, что нарушитель действует с территории Европейского союза.

Злоумышленник снимает, как проходит видеоигры или разыгрывает кого-либо. Свои ролики он публикует на YouTube-канале Russia Paver.

Психолог из Подмосковья оценила мифы об обучении в дистанционном формате и поделилась своими размышлениями о сложившейся ситуации. По ее мнению, даже во время удаленной учебы преподаватели «могут уделять время своему классу и иметь обратную связь». Специалист добавила, что школьникам, родителям, учителям и директорам важно поддерживать друг друга.