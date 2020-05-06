    06 мая 2020, 13:45

    Нарушившего дистанционное обучение стримера объявили в розыск

    Ольга Ситникова

    Мужчина в возрасте 34 лет срывал дистанционные занятия школьников из Санкт-Петербурга. Злоумышленник подключался к трансляциям и мешал проведению уроков. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Северной столице.

    По данным сотрудников следственного комитета, против мужчины возбудили уголовное дело по факту совершения противоправных действий при проведении дистанционного обучения несовершеннолетних. Занятия сорвались 27 марта и 6 апреля. Предполагается, что нарушитель действует с территории Европейского союза.

    Злоумышленник снимает, как проходит видеоигры или разыгрывает кого-либо. Свои ролики он публикует на YouTube-канале Russia Paver.

    Психолог из Подмосковья оценила мифы об обучении в дистанционном формате и поделилась своими размышлениями о сложившейся ситуации. По ее мнению, даже во время удаленной учебы преподаватели «могут уделять время своему классу и иметь обратную связь». Специалист добавила, что школьникам, родителям, учителям и директорам важно поддерживать друг друга.