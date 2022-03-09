Нарушителя на арендованном авто поймали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали водителя, который попытался скрыться от полицейских на арендованной машине. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

По предварительной информации, водитель был пьян. Полицейские попытались проверить у него документы, однако мужчина решил скрыться от полицейских. Они начали преследовать его, и в какой-то момент им пришлось применить табельное оружие. В результате нарушителя поймали. На него составили административный протокол.