Происшествия 24 июля 2023, 14:02 Нарушители на гидроцикле проехали среди спортсменов заплыва Х-Waters Volga

Читать 360tv в

В Нижегородской области в минувшие выходные проходил заплыв Х-Waters Volga, который чуть не закончился трагедией из-за нарушителей на квадроциклах. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ПФО.

Во время заплыва прямо в зоне среди участников появились несколько квадроциклов. Они чудом не снесли спортсменов и умчались в сторону Дзержинска. Транспортная полиция уже ищет нарушителей. Проводится проверка.

Авторы: