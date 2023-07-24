24 июля 2023, 14:02
Нарушители на гидроцикле проехали среди спортсменов заплыва Х-Waters Volga
В Нижегородской области в минувшие выходные проходил заплыв Х-Waters Volga, который чуть не закончился трагедией из-за нарушителей на квадроциклах. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ПФО.
Во время заплыва прямо в зоне среди участников появились несколько квадроциклов. Они чудом не снесли спортсменов и умчались в сторону Дзержинска. Транспортная полиция уже ищет нарушителей. Проводится проверка.
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