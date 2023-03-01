Происшествия 01 марта 2023, 13:49 Нарушитель в Ленобласти наехал на инспектора ГИБДД, пытаясь уйти от преследования

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела в отношении водителя, сбившего инспектора ГИБДД. Об этом сообщили «Невские новости».

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Инцидент произошел в Ленобласти. Там уходящий от преследования водитель наехал на сотрудника полиции. Также он подверг опасности и других участников дорожного движения. В отношении лихача возбудили уголовное дело.