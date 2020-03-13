13 марта 2020, 16:38
Нарушения в охотничьих трофеях из Намибии нашли в аэропорту Пулково
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге сотрудники регионального управления Россельхознадзора проверили груз с охотничьими трофеями из Намибии. В документах его владельцев нашли серьезные ошибки. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
В ветеринарных сертификатах не обнаружили сведения о ветеринарном ведомстве экспортера. Проверяющие также не смогли узнать, какое учреждение выдало документы.
Более того, отправители груза не заполнили графу о его стране происхождения.
Против получателя возбудили административное дело. В настоящее время трофеи доставили в грузовой терминал аэропорта. Необходимо заполнить документы правильно, чтобы получить груз.