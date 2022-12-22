Происшествия 22 декабря 2022, 12:30 Нарушением гуманитарного права назвали обстрел ВСУ офиса Красного Креста в Донецке Захарова: обстрелом офиса Красного Креста Украина показала отношение к гуманитарному праву РИА «Новости»

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Украинские власти в очередной раз показали свое отношение к международному гуманитарному праву. Так прокомментировала обстрел ВСУ офиса Международного комитета Красного Креста в Донецке официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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«Обстрел офиса Красного Креста в Донецке является очередным примером нарушения Киевом международного гуманитарного права», — заявила Захарова.

Расположенное в Калининском районе города здание получило повреждения в минувший понедельник, 19 декабря. В самой организации заявили, что из сотрудников никто не пострадал. Но атаку в офисе Красного Креста осудили.

В руководстве комитета подчеркнули, что обстрел со стороны украинских боевиков не заставил специалистов прекратить свою работу в Донецке и оказывать помощь пострадавшим мирным жителям.

Это не первая массированная атака со стороны ВСУ, которой подвергается Донецк. В четверг, 22 декабря, украинские боевики выпустили более 50 снарядов по столице Донецкой Народной Республики, а также Майорску и Новоселовке.