Нарушение правил сноса могло вызвать обрушение спорткомплекса в Петербурге

Обрушение части СКК «Петербурский» могло произойти из-за нарушения техники производства работ по сносу здания. ЧП случилось во время демонтажа крыши комплекса.

Об этом сообщил источник «Невских новостей». Издание уточнило, что это предварительная версия. Окончательные выводы сможет сделать лишь специальная комиссия, которая изучит причины произошедшего.

Ранее в Сети появилось видео с момента обрушения здания. На кадрах видно, как один из рабочих не успел добежать до строительной люльки на тросах и упал вниз вместе с разрушенным зданием. Его судьба пока не известна, но есть надежда, что ему удалось выжить. Под завалами также могли оказаться и другие люди — информации об этом пока не поступало. На месте работают спасатели и дежурят врачи.

СКК «Петербургский» сносят для того, чтобы построить на его месте новую ледовую арену. Отмечается, что она может стать одной из крупнейших во всем мире.