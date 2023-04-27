Происшествия 27 апреля 2023, 18:38 Народный артист России Борисов умер на 76-м году жизни

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Не стало выдающегося творческого деятеля, народного артиста России Владимира Борисова. Мужчина умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на данные Самарского академического театра драмы имени Максима Горького.

Информации о том, что послужило причиной смерти, не поступало. Кроме того, неизвестно, где пройдет прощание с артистом.

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Представители театра выразили соболезнования родным и близким Борисова.