30 марта 2022, 12:51
Народный артист Башкирии Фаим Ахмедьянов погиб в ДТП
Народный артист Башкирии Фаим Ахмедьянов погиб в аварии вместе со своей супругой. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на местные СМИ.
Коллеги артиста рассказали, что Ахмедьянов с женой ехали на похороны ее родственника, когда произошла смертельная авария. У пары остались двое детей.
«Он был хорошим человеком, хорошим артистом. Коллеги очень хорошо отзываются о нем. Похороны, скорее всего, завтра будут», — рассказал художественный руководитель театра Ильхам Рахимов.