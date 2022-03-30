Народный артист Башкирии Фаим Ахмедьянов погиб в ДТП

Народный артист Башкирии Фаим Ахмедьянов погиб в аварии вместе со своей супругой. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на местные СМИ.

Коллеги артиста рассказали, что Ахмедьянов с женой ехали на похороны ее родственника, когда произошла смертельная авария. У пары остались двое детей.

«Он был хорошим человеком, хорошим артистом. Коллеги очень хорошо отзываются о нем. Похороны, скорее всего, завтра будут», — рассказал художественный руководитель театра Ильхам Рахимов.