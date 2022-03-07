Народная милиция ДНР сообщила о новых жертвах при обстрелах со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины за сутки 30 раз обстреляли ДНР, сообщили в Народной милиции республики. По их данным, есть жертвы среди мирных жителей, девять человек пострадали.

Под обстрелы попали районы 14 населенных пунктов. Повреждены 36 домов и 17 объектов инфраструктуры, включая детсад. Отопления лишились три больницы, школа и 42 жилых дома.

Атака велась с применением «Точки-У», «Града», 152-миллиметровой и 122-миллиметровой ствольной артиллерии, а также 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов.

Новые обстрелы республик Донбасса начались в середине февраля. Руководители ДНР и ЛНР объявили об эвакуации женщин и детей в Россию, так как появилась угроза наступления украинских войск.

Президент России Владимир Путин подписал приказы о признании Донецкой и Луганской народных республик и поручил начать специальную операцию по демилитаризации Украины. Российский лидер отметил, что жители Донбасса на протяжении многих лет подвергались геноциду и издевательству со стороны Киева. Министерство обороны России заявило, что в ходе специальной военной операции основные удары наносятся только по военной инфраструктуре Украины.