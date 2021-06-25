Наркоторговцев с тонной «синтетики» задержали под Ярославлем

В Ярославской области сотрудники МВД в ходе спецоперации изъяли более тонны синтетических наркотиков. Об этом сообщил ТАСС.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев рассказал, что задержаны активные участники группы по производству запрещенных веществ. Наркотики изготовлялись в двух нарколабораториях и распространялись через интернет в столичном регионе.

«Из незаконного оборота изъято свыше тонны синтетических наркотиков, а если точнее, то 1287 килограммов, прекурсоры, а также соответствующее оборудование», — цитирует Колокольцева «Русская планета».