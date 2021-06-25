25 июня 2021, 21:31
Наркоторговцев с тонной «синтетики» задержали под Ярославлем
В Ярославской области сотрудники МВД в ходе спецоперации изъяли более тонны синтетических наркотиков. Об этом сообщил ТАСС.
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев рассказал, что задержаны активные участники группы по производству запрещенных веществ. Наркотики изготовлялись в двух нарколабораториях и распространялись через интернет в столичном регионе.
«Из незаконного оборота изъято свыше тонны синтетических наркотиков, а если точнее, то 1287 килограммов, прекурсоры, а также соответствующее оборудование», — цитирует Колокольцева «Русская планета».