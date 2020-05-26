26 мая 2020, 12:37
Наркоторговца из Оренбурга задержали на Алтае
31-летнего жителя Оренбурга, находящегося в розыске за торговлю наркотиками, полицейские задержали в Барнауле. Об этом сообщило издание Ria56.
Мужчина подозревается в торговле наркотиками. Ранее он стал фигурантом уголовного дела и скрылся от следствия. Он был объявлен в федеральный розыск. Подозреваемый убежал на Алтай. Там он продолжал заниматься незаконной деятельностью.
Пойманному мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, написало РИА ФАН. Его отправят на родину, в Оренбург, для судебного разбирательства.