Годовалый ребенок отравился растительным наркотиком в Ленобласти

Следы растительного наркотика обнаружили в анализах госпитализированного ребенка врачи Волховского района Ленинградской области. В больницу годовалого мальчика доставили в состоянии комы. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

В ведомстве сообщили, что в ходе доследственной проверки мать ребенка отправили на медицинское освидетельствование. Оставшихся двоих детей 12 и четырех лет временно изъяли из семьи и поместили в больницу.

В органы опеки направили обращение для решения вопроса о лишении матери родительских прав. Сейчас состояние ребенка стабилизировалось. Врачи решают вопрос о его переводе из реанимации.

Решение о заведении уголовного дела примут по результатам проверки, в ходе которой установят все обстоятельства случившегося.

Мать ребенка заявила, что не понимает, где сын мог найти наркотики. День отравления он провел на площадке вместе с сестрой, а после семья сходила в кафе. По пути домой мальчик заснул, но родные уже привыкли, что около 15:00 он засыпает.

«Пришла домой, положила его. Поняла, что он не просыпается, начала будить. А он не встает», — рассказала женщина.

После этого она вызвала врачей. О причинах отравления ребенка она узнала только вечером, но где именно ребенок мог найти наркотическое растение, она не знает.