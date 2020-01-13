Наркополицейский из Сургута пытался продать гашиш. Теперь его вместе с начальником уволят

Одного из сотрудников подразделения по борьбе с наркотиками МВД по Сургуту задержали при попытке сбыть гашиш. Его руководителя уволят с занимаемой должности по отрицательным мотивам.

Об увольнении начальника антинаркотического отдела сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

«Сотрудник сейчас находится на больничном, приказ о его увольнении будет подписан сразу после выхода на службу», — уточнили в ведомстве.

Оперуполномоченный подразделения по противодействию незаконному обороту наркотиков стал фигурантом уголовного дела. Следователи считают, что мужчина хотел реализовать около полутора граммов запрещенного вещества в Сургуте, воспользовавшись служебным положением.

Полицейского задержали в декабре 2019 года. У него обнаружили свыше 20 пакетиков с наркотиками. Экспертиза показала, что один из них содержал минимум 1,5 грамма гашиша. Запрещенные вещества нашли и в квартире подозреваемого. Местные СМИ уверяли, что отделом руководит Дмитрий Нефедов.

Сотрудника правоохранительных органов арестовали. Его тоже ждет увольнение по отрицательным мотивам.