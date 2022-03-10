В вентиляционной шахте башни «Федерация» в Москва-Сити застрял человек, который, предположительно, искал там закладку с наркотиками. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Экстренным службам поступило сообщение, что в вентиляционной шахте в башне «Федерация», возможно, застрял человек. Сотрудники для проверки выехали на место, где обнаружили, что некий мужчина действительно застрял в вентшахте и дожидался помощи.

Человека вытащили и увезли в отдел полиции. По предварительным данным, он искал закладку.

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