19 августа 2020, 13:57
Наркоман устроил дебош в музее Севастополя
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находился в наркотическом опьянении и нарушал общественный порядок в музее в Севастополе. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Главного управления федеральной службы войск национальной гвардии по Крыму и Севастополю.
Известно, что мужчина проявлял агрессию, матерился и оскорблял работников музея. После он начал драку с росгвардейцами.
«По свидетельству проведенной экспертизы, гражданин находился под воздействием наркотических средств амфетамина и метилдиоксипировалерона», — рассказали в пресс-службе.
Правоохранители отправили нарушителя в отделение полиции.