Наркоман устроил дебош в музее Севастополя

Известно, что мужчина проявлял агрессию, матерился и оскорблял работников музея. После он начал драку с росгвардейцами.

«По свидетельству проведенной экспертизы, гражданин находился под воздействием наркотических средств амфетамина и метилдиоксипировалерона», — рассказали в пресс-службе.

Правоохранители отправили нарушителя в отделение полиции.