Наркоман ударил пенсионерку бутылкой из-за 300 рублей в Выборге

Полицейские задержали мужчину, напавшего на пенсионерку в подъезде. Задержанным оказался 34-летний наркоман. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как предполагает следствие, в ночь на 27 июня пенсионерка возвращалась домой после гостей. Вместе с ней в подъезд зашел обвиняемый. Он ударил женщину бутылкой по голове и выхватил у нее сумку. В сумке находилось 300 рублей. На украденные деньги мужчина купил алкоголь.

Полицейским удалось задержать нападавшего. Они завели против него уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).