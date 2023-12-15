Происшествия 15 декабря 2023, 15:56 Наркоман-рецидивист надругался над пенсионеркой в петербургской коммуналке

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Петербургские правоохранители задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в изнасиловании местной жительницы. Об этом сообщила Gazeta.SPb.

Преступление было совершено в коммунальной квартире на Можайской улице. По предварительным данным, гражданин, находясь в состоянии наркотического опьянения, надругался над пожилой соседкой.

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Информацию о происшествии передала в полицию супруга нападавшего. Пенсионерке потребовалась медицинская помощь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.