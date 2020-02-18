18 февраля 2020, 15:41
Наркоман из Твери избил полицейского
Житель Твери, находясь под воздействием наркотиков, хотел забрать из детского сада дочку сожительницы и избил полицейского, который пытался воспрепятствовать этому. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
29-летний преступник уже был судим и отсидел 3,5 года в колонии строгого режима.
В этот раз персонал детского сада был обеспокоен состоянием злоумышленника, находившегося под действием наркотиков, и вызвал полицию. Мужчина очень расстроился из-за такого «недоверия» и затеял драку с правоохранителями.
Преступник признан виновным в нападении на полицейского при исполнении служебных обязанностей.