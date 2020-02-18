Наркоман из Твери избил полицейского

29-летний преступник уже был судим и отсидел 3,5 года в колонии строгого режима.

В этот раз персонал детского сада был обеспокоен состоянием злоумышленника, находившегося под действием наркотиков, и вызвал полицию. Мужчина очень расстроился из-за такого «недоверия» и затеял драку с правоохранителями.

Преступник признан виновным в нападении на полицейского при исполнении служебных обязанностей.