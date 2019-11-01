Наркоман бегал по улицам Санкт-Петербурга с ребенком на руках и кричал про газ
31 октября жители северной столицы сообщили в полицию, что по улице бегал мужчина в одних тапочках и спортивных штанах с пятилетней девочкой на руках, сообщило ИА «Невские новости».
Мужчина кричал, что везде чувствует запах газа, и вел себя неадекватно.
Девочке на руках мужчины было пять лет, она была одета в домашнюю одежду. Как позже выяснилось, это была его дочь.
Прохожим удалось отвести мужчину в полицию, однако отпускать ребенка он наотрез отказывался. В итоге для девочки вызвали скорую, а для буйного отца — психиатров.
Оказалось, что мужчина ранее привлекался к ответственности за хранение или сбыт наркотических веществ. Врачи установили, что именно наркотики стали причиной его неадекватного поведения. Мужчину госпитализировали в отделение токсикологии.
Как сообщило ИА Nation News, мать ребенка проживает в Алма-Ате с двумя детьми. С ней связались по вопросу изъятия девочки у отца.