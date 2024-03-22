22 марта 2024, 15:14
Наркокурьера задержали за жестокое убийство пожилого таксиста в Ленобласти
Правоохранители задержали в Ленобласти 20-летнего наркокурьера, подозреваемого в жестоком убийстве пенсионера. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
Преступление было совершено в Сланцах. Согласно данным ведомства, молодой человек, находясь в машине такси, поссорился с 65-летним водителем, так как тот сделал ему замечание.
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В ходе конфликта молодой человек схватил нож и смертельно ранил таксиста. Возбуждено уголовное дело.
Уголовное дело
Убийства
СК РФ
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