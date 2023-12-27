Происшествия 27 декабря 2023, 15:18 Наркокурьер из Сочи покусал прохожего, который пытался его задержать

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В Сочи правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего наркокурьера. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Согласно данным ведомства, в Хостинском районе города закладчик выронил несколько свертков, чем привлек внимание прохожих. Один из очевидцев попытался остановить злоумышленника. Однако тот укусил инициативного горожанина и скрылся.

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На месте происшествия полицейские обнаружили 217 граммов запрещенных веществ. Теперь закладчику грозит до 20 лет лишения свободы.