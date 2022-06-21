Наркоканал в 150 тысяч доз синтетических наркотиков накрыли в России

Российские правоохранители перекрыли крупный канал распространения синтетических наркотиков в России и странах Центральной Азии. При задержании у транснациональной преступной группировки изъяли 150 тысяч доз на 280 миллионов рублей, сообщила пресс-служба МВД России.

Операцию провели правоохранители России, Казахстана, Узбекистана и Киргизии вместе с департаментом безопасности «Почты России». О ее результатах на заседании Государственного антинаркотического комитета сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Житель Омской области в своем частном доме оборудовал лабораторию по производству запрещенных веществ. Злоумышленник готовил раствор, содержащий синтетические наркотики, маскировал под бытовую химию, машинное масло и другие товары и отправлял по почте. При оформлении посылок он использовал поддельные документы. Получатели делали из раствора наркотики и распространяли через тайники-закладки.

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Спецоперация по перекрытию наркотрафика длилась полгода. В результате полиция задержала больше 20 человек, ликвидировала восемь подпольных лабораторий на территории России, Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Они производили до 200 килограмм запрещенных веществ в месяц.

«Изъято 600 литров прекурсоров и около 30 килограммов наркотических средств, что составляет примерно 150 тысяч разовых доз. Стоимость наркотика по ценам черного рынка превышает 280 миллионов рублей. Организатор и участники наркогруппировки задержаны, ведется следствие», — сообщил Владимир Колокольцев.

В июне еще одну крупную нарколабораторию накрыли в Свердловской области, сообщил RT. Ее организовали два брата.