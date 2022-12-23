Происшествия 23 декабря 2022, 15:56 Наркоферму по выращиванию конопли ликвидировали в Ленобласти

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Наркотическую ферму по выращиванию конопли вычислили таможенники в Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

Запрещенные наркотические средства были обнаружены в частном доме. Злоумышленник изготавливал там гашиш и выращивал кусты конопли.

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Отмечается, что мужчину задержали при пересечении границы Эстонии. Его ждет лишение свободы вплоть до пожизненного наказания.

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