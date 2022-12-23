23 декабря 2022, 15:56
Наркоферму по выращиванию конопли ликвидировали в Ленобласти
Наркотическую ферму по выращиванию конопли вычислили таможенники в Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на Федеральную таможенную службу.
Запрещенные наркотические средства были обнаружены в частном доме. Злоумышленник изготавливал там гашиш и выращивал кусты конопли.
Реклама
Отмечается, что мужчину задержали при пересечении границы Эстонии. Его ждет лишение свободы вплоть до пожизненного наказания.
Реклама
Наркотики
Реклама
Реклама