Нарьян-Мар остался без холодной воды из-за аварии. Жителям придется ходить к колодцам

В столице Ненецкого автономного округа произошла авария на трубопроводе. В результате утром среды в городе отключили холодную воду. Ее не будет до вечера.

Воду перекрыли в 10:00 по местному времени, сообщили в пресс-службе администрации Нарьян-Мара. Граждане могут набрать питьевую воду из пяти колодцев. Они работают на скважинах.

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В районе улица Ленина, 18, специалисты начали земляные работы. Им предстоит найти место, где прорвался водовод.

Коммунальные службы не могут определить глубину, на которой расположена труба, поскольку коммуникации в городе прокладывали около 35-40 лет назад. Ремонт на них ни разу не производился.

В связи с аварийной ситуацией улицу Ленина перекрыли. Движение для транспорта ограничено от улицы Выучейского до Пионерской.

Холодное водоснабжение в Нарьян-Маре, уточнили сотрудники городского ПОК и ТС, отключат до 18:00. В зону отключения попали несколько детских садов, школы, социальные и административные организации и жилые дома на более чем 10 улицах.

Население Нарьян-Мара равняется порядка 25 тысячам человек.