Нарьян-Мар остался без холодной воды из-за аварии. Жителям придется ходить к колодцам
Воду перекрыли в 10:00 по местному времени, сообщили в пресс-службе администрации Нарьян-Мара. Граждане могут набрать питьевую воду из пяти колодцев. Они работают на скважинах.
Энергоблок новой Сахалинской ГРЭС-2 вышел из строяПодробнее
В районе улица Ленина, 18, специалисты начали земляные работы. Им предстоит найти место, где прорвался водовод.
Коммунальные службы не могут определить глубину, на которой расположена труба, поскольку коммуникации в городе прокладывали около 35-40 лет назад. Ремонт на них ни разу не производился.
В связи с аварийной ситуацией улицу Ленина перекрыли. Движение для транспорта ограничено от улицы Выучейского до Пионерской.
Холодное водоснабжение в Нарьян-Маре, уточнили сотрудники городского ПОК и ТС, отключат до 18:00. В зону отключения попали несколько детских садов, школы, социальные и административные организации и жилые дома на более чем 10 улицах.
Население Нарьян-Мара равняется порядка 25 тысячам человек.