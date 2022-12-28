Происшествия 28 декабря 2022, 07:55 «Наримановский камикадзе» в Тюменской области бросился на капот машины ДПС ради пьяного друга ГИБДД: житель Тюменской области бросился на капот машины ДПС, чтобы спасти пьяного друга

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Суд отправил под административный арест жителя села Нариманово. Он бросился на капот машины ДПС, чтобы помочь своему пьяному другу на Lada скрыться от преследования, рассказала ГИБДД Тюменской области.

Патруль 26 декабря попытался остановить «четырнадцатую», но она не сбавила скорость и попыталась скрыться. Началось преследование. После очередного поворота водитель притормозил, высадил мужчину и поехал дальше. Его друг бросился на капот полицейской машины, чтобы задержать ее и помочь товарищу избежать наказания. Его задержали и приговорили к 10 суткам административного ареста.

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Спустя время 38-летнего водителя Lada тоже нашли. Его схватили дома пьяным. Мужчина водил машину без прав, в августе его уже останавливали за управление машиной в нетрезвом виде. Суд оштрафовал его за незаконную тонировку, отказ остановиться, управление незарегистрированным транспортом и без прав.

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