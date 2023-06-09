Эксклюзив 09 июня 2023, 13:05 «Напугали детей». Воронежская пенсионерка рассказала об испуганных внуках после атаки дрона Жительница пострадавшей от атаки дрона многоэтажки в Воронеже заявила о сильном взрыве РИА «Новости»

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Попавший в нежилую квартиру воронежской многоэтажки беспилотник взорвался. Детонация была очень сильной. Об этом в беседе с «360» заявила живущая в пострадавшем доме пенсионерка.

Женщина пояснила, что в этот момент в квартире с ней находились два маленьких внука, которые сильно перепугались.

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«Взрыв был большой. У меня двое детей. Один в первый класс ходит, другой — на подготовку. Они меня обняли: „Бабушка, что там такое случилось?“. У меня отец с матерью пережили и голод, и холод и все на свете. А тут что творят. Над детьми издеваются», — заявила пенсионерка.

Беспилотник атаковал многоэтажный дом на улице Белинского в Воронеже утром в пятницу, 9 июня. Дрон разбил окно и попал в квартиру на третьем этаже, где взорвался.

Губернатор Александр Гусев сообщил, что от осколков стекла пострадали три человека. Помощь им оказали на месте. Глава региона добавил, что в пострадавшей от атаки дрона квартире никто не жил.

Помещение начали осматривать эксперты, чтобы принять решение, требуется ли расселение подъезда.

По данным СМИ, беспилотник направлялся в сторону Воронежского авиазавода, но под влиянием средств радиоэлектронной борьбы потерял управление и врезался в дом.