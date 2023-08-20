Происшествия 20 августа 2023, 05:19 Направлявшийся в сторону Москвы беспилотник сбили в Подмосковье Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике около городского округа Ступино РИА «Новости»

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Украинские боевики запустили беспилотник самолетного типа в сторону Москвы. После обнаружения силами противовоздушной обороны дрон в воздушном пространстве городского округа Ступино его посадили средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, в воскресенье, 20 августа, около 4:00 киевский режим совершил попытку провести террористическую атаку беспилотником самолетного типа на территории Москвы и Московской области.

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Летевший над Ступинским городским округом в сторону Москвы дрон обнаружили находящиеся на дежурстве силы противовоздушной обороны.

Беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Аппарат потерял управление и упал в безлюдном районе. Пострадавших среди жителей и разрушений на земле нет.

О подавлении атаки беспилотника на Москву ранее сообщил мэр города Сергей Собянин. Он подчеркнул, что дрон двигался на столицу с южного направления. Градоначальник подчеркнул, что российские военные пресекли попытку полета средствами противовоздушной обороны. Собянин выразил благодарность военным за работу.

Из-за угрозы воздушной атаки столичные аэропорты Домодедово и Внуково временно перестали принимать и отправлять рейсы. Часть самолетов отправили в Шереметьево. Остальные остались в воздушной зоне ожидания в районе Рязани.