Происшествия 25 ноября 2023, 10:09 Направлявшийся в Сочи самолет экстренно сел в аэропорту Челябинска Летевший в Сочи самолет сел в Челябинске из-за самочувствия пассажира РИА «Новости»

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Следовавший из Новосибирска в Сочи самолет экстренно сел в аэропорту Челябинска. Причиной стало плохое самочувствие пассажирки. Рейс задержат в уральском городе до вечера. Об этом сообщил портал 74.RU со ссылкой на источник в справочной службе воздушной гавани.

Собеседник издания заявил, что летное время экипажа закончилось. По инструкции пилоты и бортпроводники должны отправиться на отдых, а затем вернуться на борт для возобновления полета. Вся процедура может занять около 10 часов.

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При этом пассажиров не будут удерживать в аэропорту. Им предоставят гостиницу, питание и воду за счет авиакомпании.

«Их всех отвезут трансфером — бесплатно на автобусе. Затем их заберут из гостиницы и привезут в аэропорт, когда будет готов борт», — указали в справочной службе.

Со слов самих пассажиров, представители компании обещали вылет в 19:00 (17:00 по московскому времени). Данную информацию подтвердили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. В ведомстве уточнили, что женщину, которая почувствовала себя плохо, госпитализировали.

«Вылет запланирован в 19:00. <…> На рейс зарегистрирован 201 пассажир (из них четверо несовершеннолетних)», — отметили в ведомстве.

Ранее авиалайнер «Победы» разорвал шины шасси во время взлета в аэропорту Пулково. Однако пилоты смогли успешно приземлиться в Сочи.