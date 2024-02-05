Важное 05 февраля 2024, 12:22 Направлявшийся в Россию груз взрывчатки задержали в Грузии Спецслужбы Грузии задержали груз взрывчатки, перевозимый из Одессы в Воронеж

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В Грузии задержали груз со взрывчаткой, который направлялся из Одессы в Воронеж. Об этом сообщили в Службе госбезопасности Грузии.

Транспортировку организовала украинская сторона для осуществления терактов в России, рассказали в ведомстве. Аналогичные преступления могли планировать и на грузинской территории.

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К перевозке 14 килограммов взрывчатки оказались причастны граждане Армении, Грузии и Украины. При этом за транспортировкой груза стоял депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского Андрей Шарашидзе, сообщил RT.

«Службой государственной безопасности Грузии проводятся оперативно-розыскные мероприятия», — добавили в ведомстве.

Ранее в Камчатском крае задержали мужчину, который готовил теракт на объекте инфраструктуры. Во время обыска у жителя Петропавловска-Камчатского изъяли тротиловые шашки, пиротехнику и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.