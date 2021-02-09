«Направляли лазер в воспитательных целях». Мать подростка с обожженным глазом рассказала о походе в театр

Московский школьник пострадал из-за похода в театр — ему в глаз направили лазерный луч. Мать мальчика Ирина Ворошилова рассказала «360», что ожог будет заживать около двух лет.

Постановку женщина вместе с двумя сыновьями пошла смотреть 22 января. Она призналась, что впервые после карантина видела, как по партеру светили лазерными указками.

«Мы сидели в амфитеатре, и все эти лучи были у нас перед лицом. В антракте я спросила, что это. А старший сын мне сказал, что они идут от билетерш, которые стоят по бокам в дверях. Направляли на тех, кто открывал телефон — в воспитательных целях», — поделилась Ирина.

После второго антракта кто-то сзади ее младшего сына открыл телефон — гаджеты обоих молодых людей остались дома. Подростку «мазнули» лазерной указкой по глазам.

Лазерный луч попал в зрачок и прожег сетчатку. <…> Это уже сказали врачи. Единственное, что почувствовал сын, будто его ослепили — как на солнце смотришь Ирина Ворошилова мама мальчика.

Школьнику не было больно. Только пошли пятна. Ребенок зажмурился, поморгал и стал дальше смотреть спектакль. Никаких жалоб не было ни в день визита в театр, ни на следующий.

«В воскресенье начал надевать линзы и, когда надел, подошел и сказал, мол, правым глазом не вижу, когда смотрю прямо перед собой», — рассказала Ирина. На пострадавшем глазу осталось только периферийное зрение.

Утром следующего дня сын вместе с матерью были на приеме у офтальмолога в консультационном центре при Морозовской больнице. Школьнику диагностировали лучевой ожог и дали направление на госпитализацию. В больнице ребенок провел девять дней.

Лазер, которым ослепили мальчика, был зеленого цвета. Указки держали, по словам Ирины, два сотрудника театра. Ее сын пришел на спектакль в очках — у него минусовое зрение.

«Врач, который его лечил, специализируется на лазерных ожогах. Говорит, много [людей] приходят из-за зеленых указок: у них такая длина волны, которая опасна для глаз. Из-за красной ожога бы не было. <…> Сказал, что дырка в сетчатке может затягиваться год-два. И это будет хорошо, если она зарастет», — заключила Ирина.

На следующий день после получения выписки женщина уведомила театр и написала заявление в полицию.