На тушение пожара на мебельной фабрике во Фрязине направили допсилы

К месту пожара во Фрязине, где полыхает семь тысяч «квадратов» мебельной фабрики, направили дополнительные силы. С огнем борются уже 90 человек и 32 единицы техники.

Пожарным удалось предотвратить угрозу распространения огня на соседние здания, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Информация о пострадавших не поступала. Пожару присвоили третий ранг. Спасатели эвакуировали 70 человек.

Во Фрязино, сообщил «360» источник в экстренных службах, хотели послать вертолет Московского авиационного центра. Но оказалось, что в окрестностях негде взять воду для тушения — водоемы замерзли.

Пожар на фабрике начался вечером 3 февраля. К моменту приезда пожарных пламя распространилось на площади семь тысяч квадратных метров. Причины и обстоятельства возгорания предстоит выяснить щелковской городской прокуратуре. Оценку дадут и действиям ответственных лиц.

В районе объятой огнем фабрики — по Окружному проезду — временно ограничили движение. Водителей предупредили о возможных пробках и на прилегающих дорогах — проспекте Мира и Шоссейной улице.