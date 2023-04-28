Эксклюзив 28 апреля 2023, 13:07 Наполовину сгоревшую Логоушку Курганской области сняли с высоты Последствия пожара в деревне Логоушке Курганской области показали на видео

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Пожар в трех населенных пунктах Курганской области уничтожил 38 домов. «360» показал последствия возгорания в деревне Логоушке.

Именно в этом населенном пункте Кетовского муниципального округа днем 27 апреля заметили огонь. На кадры с высоты попала почти наполовину сгоревшая деревня Логоушка. От многих домов остались только обугленные фрагменты стен, дым продолжил идти от ангара на окраине.

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Спасатели приняли вызов в 14:10 (12:10 по московскому времени), к 22:37 (20:37 по Москве) возгорание локализовали. В населенных пунктах Яутле, Логоушке и Утяке пострадали 132 постройки, в том числе 38 домов. В Кургане и Кетовском муниципальном округе распоряжением губернатора Вадима Шумкова ввели режим чрезвычайной ситуации.

К тушению привлекли 438 человек и 122 единицы техники, в том числе аэромобильные группировки из соседних регионов, вертолет Ми-8, самолеты Ил-76 и самолет-амфибию Бе-200.

Правоохранители завели уголовное дело о халатности и назначили судебные экспертизы. По версии следствия, должностные лица могли не принять особых мер в пожароопасный сезон.