Происшествия 11 марта 2023, 19:11 Напившийся таблеток житель Петербурга открыл стрельбу «по рыбам и пришельцам» Житель Петербурга попал в СИЗО после стрельбы по воображаемым пришельцам и рыбам freepik

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Уроженец Воркуты попал под уголовное дело после стрельбы из пистолета «по рыбам и пришельцам» в Петербурге. По словам Романа, галлюцинации у него начались после того, как он выпил сильное успокоительное и другие таблетки, названия которых не запомнил. Об этом рассказала в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В ночь на 10 марта Роман находился в арендованной квартире на проспекте Энергетиков и решил принять таблетки. Несмотря на это, мужчине не спалось, и в 06:40 он спустился в паркинг и достал из своей иномарки пистолет. (Позже он рассказал правоохранителям, что нашел оружие за пару дней до этого, но притом у него оказались и патроны.) Тут у мужчины появились навязчивые мысли о пришельцах, и он направился к администратору паркинга. Неожиданно ему померещились и пришельцы, и рыбы, плавающие прямо по полу, и Роман начал стрелять — три раза в пол и один раз в дверь. После этого он убрал пистолет, однако при нем остался раскладной нож.

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Но приключения еще не закончились. На паркинге Роману понравилась девушка, которая, к сожалению, собиралась уезжать. Он попытался заговорить с ней, но диалог не сложился, она села за руль и поехала. Тогда мужчина преградил ей дорогу, несколько раз ударил по капоту кулаком, а потом один раз — ножом и, наконец, порезал колесо автомобиля. Приехали полицейские.

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Уголовное дело возбудили по факту хулиганства (часть 2 статьи 213 УК РФ). Красногвардейский райсуд Санкт-Петербурга вынес постановление о взятии подозреваемого под стражу. Роман пробудет в СИЗО до 9 мая. Он признался, что раскаивается и хочет возместить девушке ущерб, а также заявил, что не хочет в изолятор, а собирается поехать в Псков.