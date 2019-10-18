Напившихся арестантов «Матросской тишины» госпитализировали

Четверых заключенных «Матросской тишины» (СИЗО-1) доставили в московскую больницу. Причиной госпитализации стало сильное алкогольное опьянение, сообщил представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков.

Как пишет «Интерфакс», сильно выпивших арестантов увидели 17 октября во время очередной проверки. Медики решили госпитализировать мужчин, чтобы в больнице им оказали необходимую помощь и врачи провели «более качественное обследование».

Цыганков также отметил, что сейчас жизни заключенных ничего не угрожает. После инцидента будет проведена соответствующая проверка.

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Это уже не первый подобный случай в СИЗО-1. В конце апреля в одной из камер нашли троих обвиняемых, которые отравились. Один из них был уже мертв, других отправили в больницу. Экспертиза установила, что арестанты отравились метадоном. Наркотик передали заключенным вместе с продуктовой посылкой.

В связи с инцидентом по указанию начальника УФСИН России по Москве Сергея Мороза начались внеплановые проверки во всех следственных изоляторах города.