Напившихся арестантов «Матросской тишины» госпитализировали
Как пишет «Интерфакс», сильно выпивших арестантов увидели 17 октября во время очередной проверки. Медики решили госпитализировать мужчин, чтобы в больнице им оказали необходимую помощь и врачи провели «более качественное обследование».
Цыганков также отметил, что сейчас жизни заключенных ничего не угрожает. После инцидента будет проведена соответствующая проверка.
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Это уже не первый подобный случай в СИЗО-1. В конце апреля в одной из камер нашли троих обвиняемых, которые отравились. Один из них был уже мертв, других отправили в больницу. Экспертиза установила, что арестанты отравились метадоном. Наркотик передали заключенным вместе с продуктовой посылкой.
В связи с инцидентом по указанию начальника УФСИН России по Москве Сергея Мороза начались внеплановые проверки во всех следственных изоляторах города.