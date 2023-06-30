Эксклюзив 30 июня 2023, 16:52 «Напивался и затапливал». Коменданта общежития в Ногинске заподозрили в убийстве жильца, заливавшего соседей фекалиями Соседи убитого в Ногинске мужчины признались, что он был алкоголиком и почти не жил дома

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Следователи задержали 57-летнего жителя Ногинска, который, по предварительным данным, нанес 44-летнему соседу смертельный удар по голове. Местные жители рассказали «360» о причине конфликта. Оказалось, подозреваемый, Евгений Б., был в общежитии «кем-то вроде коменданта», люди стали жаловаться, что Василий М. мочится в раковину и затапливает их мочой. Евгений стал решать вопрос радикально — кулаками.

«Вася алкоголик был, приходил только переночевать. Напивался и затапливал людей. <…> Женя приходил несколько раз его бил. И ночью они как-то встретились, он его избил, и тот скончался в больнице», — сообщил один из соседей.

По заверению другой соседки, раньше Василий был совсем другим — «красивый, всегда в костюмчике, рубашечке», но все изменилось, когда он потерял работу.

«По сокращению его уволили, он не мог нигде устроиться. В последнее время дворником работал. Жил один, с кошками, жена умерла. Что с ним случилось, не знаю. Такой парень спокойный, безобидный, в Москве работал», — поделилась женщина.

По информации следственного управления СК по Московской области, драка произошла 21 июня «на почве личных неприязненных отношений». Скорую помощь вызвали знакомые. Пострадавшего госпитализировали, на следующий день он умер. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ). Максимальная санкция — лишение свободы на 15 лет. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и подозреваемого, провели проверку показаний на месте, назначили судмедэкспертизу. Следствие планирует ходатайствовать об избрании меры пресечения задержанному.