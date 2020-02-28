Напился и поджег порох. Стали известны подробности взрыва в Петербурге

Взрыв в пятиэтажке в Санкт-Петербурге устроил пьяный местный житель. Он зачем-то поджег порох. Причины этого поступка пока не известны, ведь, как узнали СМИ, мужчина настолько пьян, что не может отвечать на вопросы.

В пресс-службе Калининского района рассказали «Фонтанке», что взрыв устроил 39-летний житель дома 15 по Замшиной улице. Взрыв был такой силы, что в подъезде выбило стекла, внутри квартиры на третьем этаже повредило межкомнатные двери.

Издание узнало, что кроме подрывника в этот момент в квартире находился его отец, который спал. Виновник происшествия пострадал, но несильно. Правоохранители пытаются понять, зачем он устроил взрыв, но тот до сих пор находится в невменяемом состоянии и не может отвечать на вопросы.

Отец подрывника, услышав взрыв, проснулся и выпрыгнул из квартиры с высоты третьего этажа. Как сообщалось ранее, мужчину осматривают медики.

Взрыв произошел утром 28 февраля. В МЧС сообщили, что сработало самодельное взрывное устройство.