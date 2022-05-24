Напавшую на полицейского жительницу Башкирии оштрафовали

Жительница Башкирии напала на сотрудника полиции при исполнении. За это суд выписал ей штраф. Об этом сообщил портал «Mkset.ru».

Ситуация произошла в Туймазах. Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли по вызову в один из домов города. Соседи жаловались на то, что из квартиры доносится шум. Выяснилось, что спать жителям дома мешала женщина, которая арендовала жилье и организовала там вечеринку. Полицейские попросили участников застолья выйти на улицу, где позже завязался конфликт.

Арендовавшая квартиру женщина начала оскорблять полицейских, а после ударила одного из них. В результате злоумышленницу оштрафовали на 15 тысяч рублей, передал сайт kp.ru.