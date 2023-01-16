Эксклюзив 16 января 2023, 21:00 Напавшую на клиентов сотрудницу пункта выдачи Ozon в Нижнем Новгороде проверит полиция Мать пострадавшего ребенка при нападении сотрудницы Ozon обратилась в полицию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Устроившую скандал и напавшую на ребенка сотрудницу центра выдачи товаров маркетплейса Ozon в Нижнем Новгороде проверят сотрудники полиции. Об этом «360» сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

В ведомстве заявили, что с заявлением о неподобающем поведении сотрудницы отдела выдачи заказов обратилась мать ребенка. Сейчас правоохранители проводят проверку по итогам которой дадут оценку действиям сотрудницы маркетплейса.

Реклама

Сам момент нападения посетители сняли на телефон. Работающая в пункте выдачи девушка сначала хамила клиентам, отказываясь выдать заказ, а после, увидев, что ее снимают на телефон бросилась на клиентов. Во время конфликта пострадал ребенок.

Реклама

В пресс-службе маркетплейса осудили поведение своего сотрудника и заявили, что уже уволили агрессивную девушку. Отдельно в компании извинились за происшествие перед клиентами.