Происшествия 06 апреля 2023, 11:29 Напавшим на силовиков в Ингушетии боевикам удалось скрыться — источник РИА «Новости»: напавшие на силовиков в Ингушетии боевики скрылись, их разыскивают РИА «Новости»

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Боевикам, которые напали на силовиков в Малгобекском районе Ингушетии, удалось скрыться. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в правоохранительных органах региона.

Собеседник агентства сообщил, что поиски напавших продолжаются. Режим контртеррористической операции в Малгобекском районе продолжает действовать.

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Боевики открыли огонь по силовикам в Ингушетии ночью 6 апреля. При попытке задержания в зоне проведения контртеррористической операции в Малгобекском районе они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате погибли трое полицейских, еще семеро получили ранения разной степени тяжести.

Режим контртеррористической операции ввели в Малгобекском районе Ингушетии 3 апреля после очередной перестрелки. Неизвестные напали на сотрудников полиции, один человек получил легкие ранения.