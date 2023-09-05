Эксклюзив 05 сентября 2023, 21:28 Напавшим на грибников под Истрой оказался военный — источник Источник «360»: напавшего на грибников в лесу в Подмосковье задержали Соцсети

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Напавшего на двух грибников в лесу под Истрой мужчину задержали, сообщил источник «360». По его информации, злоумышленником оказался военнослужащий.

По предварительным данным, напавшего задержали местные жители в тот момент, когда он выходил из леса. Источник «360» уточнил, что делом занимаются военные следователи. Им предстоит выяснить мотивы поступка.

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Поножовщина произошла в подмосковном лесу. Злоумышленник напал с ножом на мужчину и женщину, собиравших грибы под Истрой неподалеку от деревни Сватово. В результате нападения пострадавшего мужчину госпитализировали. Его состояние неизвестно. Судя по кадрам, он получил серьезные ранения рук и ног.

По данным источника, грибников привезли в больницу в Одинцове.